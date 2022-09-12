Финскую визу петрозаводчанке дали всего на два дня

Жительница Петрозаводска поделилась на «Форуме Винского» историей получения шенгенской визы. Она оформляла финский «шенген» и получила его всего на два дня.

Женщина написала на форуме, что подала документы в визовом центре через Comfort lauge еще 23 августа. Паспорт 5 сентября ей принес курьер. Когда она открыла документ, то с изумлением обнаружила, что визу дали всего лишь на два дня.

Ранее у петрозаводчанки была трехлетняя шенгенская виза Эстонии, которая истекла 13 июня 2022 года. До этого женщина имела 2-летнюю эстонскую визу, 8 финских, в том числе по году и два, испанская и чешская.

На этот раз «шенген» почему-то дали строго под даты первой поездки. При этом ни одного нарушения у россиянки нет, уверяет она.

Напомним, ранее в интервью нашему изданию вице-консул петрозаводского отделения Генконсульства Финляндии госпожа Роса Ванханен рассказала, что каждое заявление на получение визы рассматривается в индивидуальном порядке на основе представленных документов. // Фото: www.shutterstock.com