Деревья и кустарники высаживают на Левашовском бульваре

На минувшей неделе Левашовский бульвар начали украшать кустарниками и деревьями. В традиционном месте отдыха и прогулок горожан появятся 200 новых растений, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Их сажают не месте тех, которые ранее удалили из-за аварийного состояния. В данный момент восстанавливают аллею мелколистных лип вдоль дорожек. Определили и место для других пород на газонах.

В частности, высадят сербские ели, обыкновенные сосны, татарские клены, боярышник, ясень и другие породы. Работы подрядчик планирует завершить к окончанию этой недели.

Напомним, саженцы многолетних растений уже высадили на Санкт-Петербургской аллее вдоль улицы Фридриха Энгельса, на аллее 300-летия Петрозаводска, на Неглинской набережной и улице Защитников Донбасса. // Фото: администрация Петрозаводска