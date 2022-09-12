Массовые проверки ждут водителей во вторник

Во вторник, 13 сентября, в Петрозаводске пройдет мероприятие «Контроль трезвости». На дорогах будут искать пьяных водителей, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Автоинспекторы будут останавливать автомобилистов и проверять, в каком состоянии они сели за руль. Это нужно, чтобы предотвратить нарушения ПДД и происшествия.

За 8 месяцев этого года в карельской столице отстранили от управления 666 нетрезвых водителей, 77 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

За это же время зарегистрировали 8 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 12 человек получили травмы, а один погиб. // Фото: ГИБДД Петрозаводска