В Турции с начала года умерли 50 российских туристов

С начала 2022 года в Турции умерли 50 российских туристов. Об этом рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Ерхов, основные причины смерти россиян на отдыхе - это обострение хронических заболеваний, в том числе, связанных с сердечно-сосудистой системой, утопления, ДТП и иные происшествия.

Также в российском генконсульстве в Анталии уточнили, что за два последних месяца в десяти серьезных авариях в Турции пострадали 50 наших соотечественников. Фото: unsplash.com