26 июля 2022, 21:35
Женщина сказочно разбогатела благодаря совету матери
Американка в первый раз в жизни поучаствовала в лотерее и сорвала джекпот
55-летняя жительница США прислушалась к совету матери и сорвала главный приз в лотерее, получив круглую сумму. Об этом сообщает портал UPI.
Американка Джина Диллард призналась, что ее мама посоветовала ей приобрести билет образовательной лотереи штата Северная Каролина, где и живет женщина. Прежде она никогда этого не делала, но решила последовать совету матери.
В итоге купленный билет принес женщине 255 тысяч долларов. Американка призналась, что даже мечтать о таком не могла и всю ночь после победы не спала.
Диллард планирует потратить полученные деньги на выплату ссуды за дом и автомобиль. Оставшуюся часть она отложит на будущее. Фото: unsplash.com