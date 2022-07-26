Женщина сказочно разбогатела благодаря совету матери

55-летняя жительница США прислушалась к совету матери и сорвала главный приз в лотерее, получив круглую сумму. Об этом сообщает портал UPI.

Американка Джина Диллард призналась, что ее мама посоветовала ей приобрести билет образовательной лотереи штата Северная Каролина, где и живет женщина. Прежде она никогда этого не делала, но решила последовать совету матери.

В итоге купленный билет принес женщине 255 тысяч долларов. Американка призналась, что даже мечтать о таком не могла и всю ночь после победы не спала.

Диллард планирует потратить полученные деньги на выплату ссуды за дом и автомобиль. Оставшуюся часть она отложит на будущее. Фото: unsplash.com