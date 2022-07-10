В Турции фиксируют резкий рост числа заразившихся коронавирусом

За две недели число новых заболевших в Турции выросло почти в пять раз. С 27 июня по 3 июля в Турции число заболевших выросло на 114% в сравнении с неделей ранее. Рост за две последние недели - почти в 5 раз, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Руководитель турецкого ведомства призвал граждан старше 50 лет и людей из группы риска сделать новую прививку от инфекции, если с момента вакцинации прошло полгода. Союз медиков Турции ранее призвал местные власти вернуться к ограничительным мерам из-за роста заражений.

Масочный режим в стране был отменен в конце мая, а в середине июня вновь стали фиксировать рост заболеваемости.

Как мы рассказывали ранее, в России индикатор распространения коронавирусной инфекции достиг максимума с 13 февраля. (фото unsplash.com, Markus Spiske)