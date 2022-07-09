Археологи обнаружили останки лица первого европейца

Удивительное открытие совершили археологи в Испании. Исследователи древностей наткнулись в пещере Сима-дель-Элефанте в Атапуэрке на фрагмент челюсти человеческого существа.

Предполагается, что останки принадлежат человеку-предшественнику, или Homo antecessor, сообщает «Российская газета».

Находку уже назвали «лицом первого европейца». Приблизительно, останкам 1,4 миллиона лет. Более точный возраст определят в ходе анализа, на исследование может уйти минимум полгода.

Издание El País подчеркивает, что до сих пор «столь веских доказательств присутствия человека в то время на континенте не было». (фото РГ, Fundacion Atapuerca/Susana Santamaria)