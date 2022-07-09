Илон Маск передумал покупать Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск передумал покупать мессенджер Twitter (соцсеть заблокирована в России по решению Генпрокуратуры). О том, что сделка стоимостью 44 миллиарда долларов сорвалась, сообщает «Лента» со ссылкой на CNBC. По сведениям телеканала, юридический отдел соцсети получил письмо от имени бизнесмена.

По сообщению СМИ, Twitter не выполнил договорные обязательства и не предоставил Маску запрашиваемую информацию. Предприниматель хотел убедиться в том, что фальшивыми являются не более 5% аккаунтов Twitter.

В ответ Twitter намерен подать в суд на предпринимателя.

«Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать иск для выполнения соглашения о слиянии», - цитируют «Известия» председателя совета директоров социальной сети Брета Тэйлора.

Для выхода из сделки Маск должен заплатить комиссию в размере одного миллиарда долларов, но компания отказалась и решила добиваться продажи. (фото AP Photo / Susan Walsh, РИА Новости)