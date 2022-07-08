Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения

Известный японский политик Синдзо Абэ скончался после покушения, сообщает RT со ссылкой на телеканал NHK.

Инцидент произошел в Наре, когда бывший премьер-министр выступал на улице в рамках предвыборной кампании. Прозвучало два выстрела. В политика стреляли со спины. 41-летний стрелок был задержан. По информации СМИ, нападавшим оказался бывший военный морских сил самообороны Японии.

Раненого Синдзо Абэ доставили в больницу вертолетом, его состояние оценивалось как тяжелое. Позднее политик скончался. Ему было 67 лет. (фото РБК, Franck Robichon / Getty Images)