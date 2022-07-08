Названы восемь сверхнадежных автомобилей

Составлен рейтинг неубиваемых автомобилей с надежными двигателями, по версии сайта CarBuzz. Всего в списке восемь моделей, которые главное – вовремя обслуживать.

В перечень машин, которые могут ездить десятилетиями, включили Toyota Camry 1992 года, сообщает издание Motor. Также в список сверхнадежных авто вошли Honda Accord от 1989 года, Volvo, выпущенные до 1996 года, знаменитый Volkswagen Beetle (1950-1979 годов), дизельный Mercedes-Benz 240D/300D, Ford Crown Victoria. В списке долгожителей присутствует один внедорожник – Jeep Cherokee XJ (1987—2001) с четырехлитровой рядной «шестеркой». На последнем месте в рейтинге - Geo Prizm или Toyota Sprinter.

Как отметили составители рейтинга, многие модели машин могут проехать миллионы километров и с ними ничего не случится. Например, автомобиль Volvo P1800 попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда цифры на одометре пересекли отметку в три миллиона миль, или 4,9 миллиона километров. (фото unsplash.com, Tom Arrowsmith)