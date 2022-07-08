Девушка умерла после укуса комара в лоб

Обыкновенный комар стал причиной смерти 21-летней девушки из Великобритании. Он укусил Ориану Пеппер в лоб, это произошло в Антверпене, пишет Independent.

Комар занес в организм юной англичанки инфекцию, позднее она распространилась на мозг. Девушка попала в больницу, где ей назначили курс антибиотиков. Но лекарства н помогли, британка умерла.

Врачи объяснили, что инфекция сначала попала под кожу, потом в сонную артерию, а в результате вызвала бактериальную эмболию в ее мозгу. Медики сказали, что раньше никогда не сталкивались с такими случаями. // Фото: pxhere.com