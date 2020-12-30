В «ТНС энерго Карелия» подведены итоги новогодней акции для граждан - потребителей «Платеж на сайте – подарок на счете».

В акции гарантирующего поставщика, продолжавшейся 2 месяца, приняло участие более 3 тысяч лицевых счетов.

Все участники выполнили два простых условия:

Подключили электронную квитанцию (для тех, у кого она не была подключена); Своевременно в течение периода акции вносили плату при помощи онлайн сервисов компании: на сайте, в мобильном приложении или в системе «Личный кабинет».

Из числа совершивших эти простые шаги 85 клиентов стали призерами и 85 – победителями. Все они получают в качестве подарка от компании суммы на свои лицевые счета. Суммы будут отражены в счетах за потребленную электроэнергию.

По данным компании, среди участников – не только абоненты, регулярно производившие оплату за потребленную электроэнергию в срок и в полном объеме. Возможностью получить приз воспользовалось немало клиентов, имевших задолженность. Конечно, для участия им потребовалось внести не только платежи за расчетный месяц, но и оплатить долги за предыдущие периоды.

Новогодняя акция – прекрасный шанс получить подарок на счет, не совершая практически никаких дополнительных действий. Ведь среди абонентов многие являются получателями электронной квитанции, и привыкли вносить плату посредством онлайн-сервисов

– говорит начальник Департамента по работе с потребителями «ТНС энерго Карелия» Владимир Сергеичев.

Кстати, для простой и быстрой оплаты счетов без комиссии и очередей, и не только во время акции, в распоряжении клиентов удобные и быстрые сервисы на корпоративном сайте:

Онлайн-сервис «Личный кабинет» после несложной регистрации позволяет передавать показания, оплачивать счета, получать доступ к архиву квитанций, направлять вопросы в компанию как по своему лицевому счету, так и по присоединенным лицевым счетам близких.

Те же возможности, но на смартфоне с операционными системами Android и iOS, предоставляет сервис «Мобильное приложение».

Оплата без авторизации – просто зайдите на сайт, введите свой лицевой счет, передайте показания ИПУ и нажмите кнопку «оплатить». Платежное решение, разработанное при поддержке федерального платежного сервиса А3, позволяет по завершению оплаты отправить квитанцию себе на электронную почту либо распечатать.

Со списком лицевых счетов победителей и призеров можно ознакомиться на сайте Karelia.tns-e.ru.

Новый год – традиционное время подарков. «ТНС энерго Карелия» желает абонентам, чтобы будущий год начался радостно!