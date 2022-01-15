В Суоярви огонь уничтожил четыре квартиры в доме, один человек погиб

Утром 15 января в Суоярви произошел пожар в жилом двухэтажном деревянном доме №42 на улице Гагарина. Спасателям удалось локализовать возгорание.

Огонь полностью уничтожил четыре квартиры, еще четыре – пострадали. По информации паблика «Наш город Суоярви», в результате пожара погиб один человек.

По предварительным данным, огненное ЧП случилось из-за халатного отношения с огнем и курения в алкогольном опьянении вблизи легковоспламеняющихся предметов. (фото vk.com)