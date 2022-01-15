Одна «Лада» не пропустила вторую и устроила аварию с пострадавшей

Дорожный инцидент с участием двух автомобилей «Лада» произошел днем 14 января в районе пересечения Высотного проезда и улицы Паркова в Петрозаводске.

В ГИБДД восстановили картину произошедшего. По сведениям ведомства, водитель-женщина автомобиля «Калина» выезжала с второстепенной дороги на главную. В это время по главной двигался «Ларгус». Однако женщина-водитель не предоставила преимущество в движении второй «Ладе», произошло столкновение.

Травмы получила пассажирка «Ларгуса». Женщине оказали медицинскую помощь. ГИБДД организовала проверку. (фото Госавтоинспекция РК)