15 января 2022, 11:01
Подозреваемого в краже мужчину разыскивают в Петрозаводске
Стражи порядка пытаются найти того, кто совершил кражу в торговом центре перед Новым годом
Уголовный розыск Петрозаводска пытается установить личность мужчины с видеозаписи.
В полиции предполагают, что этот мужчина может быть причастен к краже, совершенной в декабре в торговом центре столицы Карелии.
Полиция просит бдительных петрозаводчан, которые узнают мужчину на видео, сообщить сведения о нем по телефону: 8 921-018-0905.