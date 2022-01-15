15 января 2022, 11:01
Происшествия

Подозреваемого в краже мужчину разыскивают в Петрозаводске

Стражи порядка пытаются найти того, кто совершил кражу в торговом центре перед Новым годом

Уголовный розыск Петрозаводска пытается установить личность мужчины с видеозаписи.

В полиции предполагают, что этот мужчина может быть причастен к краже, совершенной в декабре в торговом центре столицы Карелии.

Полиция просит бдительных петрозаводчан, которые узнают мужчину на видео, сообщить сведения о нем по телефону: 8 921-018-0905.

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