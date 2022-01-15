15 января 2022, 10:51
Два автомобиля в лобовую столкнулись на Древлянке
«Киа» и «Тойота» не смогли разъехаться ночью на Новоселов
На улице Новоселов в Петрозаводске в лобовую столкнулись два легковых автомобиля «Киа» и «Тойота». Все произошло накануне ночью около детского сада.
Сигнал о ДТП на Древлянке поступил спасателям 14 января в 23:18.На место аварии выезжала «скорая», полиция и МЧС. В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщали о том, что дорога оказалась перекрыта.
Подписчики паблика в комментариях сообщили, что травмы получила пассажирка. Также, по их сведениям, авария произошла, когда один из водителей пошел на обгон и не увидел встречную машину. (фото пользователей сообщества)