Два автомобиля в лобовую столкнулись на Древлянке

На улице Новоселов в Петрозаводске в лобовую столкнулись два легковых автомобиля «Киа» и «Тойота». Все произошло накануне ночью около детского сада.

Сигнал о ДТП на Древлянке поступил спасателям 14 января в 23:18.На место аварии выезжала «скорая», полиция и МЧС. В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщали о том, что дорога оказалась перекрыта.

Подписчики паблика в комментариях сообщили, что травмы получила пассажирка. Также, по их сведениям, авария произошла, когда один из водителей пошел на обгон и не увидел встречную машину. (фото пользователей сообщества)