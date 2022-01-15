15 января 2022, 09:05
Внедорожник перевернулся на крышу на лесной дороге в Карелии
Авария в Олонецком районе обошлась без пострадавших
В Олонецком районе на третьем километре дороге Сяндеба-Кукшегоры внедорожник попал в ДТП.
Автомобиль «Шевроле Нива» занесло, после чего он опрокинулся на крышу, сообщается в паблике пожарной охраны олонецкого района.
Дорожный инцидент произошел вечером в пятницу, 14 января. Сигнал о ЧП на дороге поступил спасателям в 21:55.
Спасатели осмотрели место аварии, отключили аккумуляторную батарею и оттащили автомобиль с проезжей части. В результате аварии никто не пострадал. (фото vk.com)