Внедорожник перевернулся на крышу на лесной дороге в Карелии

В Олонецком районе на третьем километре дороге Сяндеба-Кукшегоры внедорожник попал в ДТП.

Автомобиль «Шевроле Нива» занесло, после чего он опрокинулся на крышу, сообщается в паблике пожарной охраны олонецкого района.

Дорожный инцидент произошел вечером в пятницу, 14 января. Сигнал о ЧП на дороге поступил спасателям в 21:55.

Спасатели осмотрели место аварии, отключили аккумуляторную батарею и оттащили автомобиль с проезжей части. В результате аварии никто не пострадал. (фото vk.com)