07 июля 2023, 17:41
В субботу в Карелии пройдут дожди, местами сильные
Прогноз погоды на 8 июля представили сотрудники Гидрометцентра РК
В субботу 8 июля, в Карелии будет облачно с прояснениями. На большей части республики пройдут кратковременные дожди. Днем они местами будут сильными, в отдельных районах гроза, сообщили в Гидрометцентре РК.
Ветер восточный, северо-восточный, ночью слабый, а днем умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10 до +15 градусов, днем +16 до +21 градус.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер ночью западный и северо-западный, а днем северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью ожидается +13, +15 градусов, днем будет +16, +18 градусов. // фото: www.freepik.com