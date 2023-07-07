В субботу в Карелии пройдут дожди, местами сильные

В субботу 8 июля, в Карелии будет облачно с прояснениями. На большей части республики пройдут кратковременные дожди. Днем они местами будут сильными, в отдельных районах гроза, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер восточный, северо-восточный, ночью слабый, а днем умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10 до +15 градусов, днем +16 до +21 градус.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер ночью западный и северо-западный, а днем северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью ожидается +13, +15 градусов, днем будет +16, +18 градусов. // фото: www.freepik.com