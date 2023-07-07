Ливни и грозы – синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Карелия в ближайшее время окажется под влиянием очередного атмосферного фронта атлантического циклона.

8-9 июля в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер сменит направление на северный. Температура воздуха понизится. По ночам до +7, +12 градусов, на севере до +5, +9, днем в субботу не превысит +16, +20, на севере +11, +15, в воскресенье и в начале рабочей недели днем +12, +17.

С середины следующей недели температура постепенно вернется в рамки. Пока ждать жары и сухой погоды не приходится. В регион то и дело будут прорываться ливни и грозы. // фото freepik.com