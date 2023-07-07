07 июля 2023, 06:30
Сегодня в Карелии пройдут кратковременные дожди
Синоптики рассказали о погоде в республике на 7 июля, пятницу
Облачная с прояснениями погода ожидается сегодня в Карелии. Кратковременные дожди днем пройдут практически по всей республике, сообщили в Гидрометцентре РК.
Ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем +19, +24 градуса.
В Петрозаводске погода облачная с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем +20,+22 градуса. // фото: www.freepik.com