Сегодня в Карелии пройдут кратковременные дожди

Облачная с прояснениями погода ожидается сегодня в Карелии. Кратковременные дожди днем пройдут практически по всей республике, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем +19, +24 градуса.

В Петрозаводске погода облачная с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем +20,+22 градуса. // фото: www.freepik.com