В пятницу в Карелии пройдут кратковременные дожди

Облачная с прояснениями погода ожидается 7 июля в Карелии. Ночью в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, днем – практически по всей республике, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер восточный и юго-восточный, слабый ночью и умеренный днем. Температура воздуха ночью будет +9 , +14 градусов, днем +19, +24 градуса.

В Петрозаводске погода облачная с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидается кратковременный дождь. Ветер восточный и юго-восточный, ночью слабый, а днем умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14 градусов, днем +20,+22 градуса. // фото: www.freepik.com