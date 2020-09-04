В субботу в Карелии еще сохранится теплая погода

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура ночью +11, +13. Днем +18, +20.

5 сентября в Карелии облачно с прояснениями. В отдельных районах прогнозируют кратковременные дожди, ночью на юго-востоке местами сильные. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +9, +14. Днем +16, +21.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +9, днем +18;

В Кондопоге ночью +13, днем +20;

В Медвежьегорске ночью +12, днем +19;

В Олонце ночью +11, днем +20;

В Пудоже ночью +11, днем +20;

В Сегеже ночью +10, днем +19;

В Сортавале ночью +12, днем +19;

В Суоярви ночью +11, днем +18.

Подробный прогноз погоды на выходные и начало следующей недели - здесь.