Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Карелии в семь дней

В Карелию пришла осень. Теплой погоды ждать уже, видимо, не стоит. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), которая ссылается на прогнозирующие организации, в выходные дни в карельской столице будет пасмурно и дождливо.

В субботу, 5 сентября, прогнозируется малооблачная погода, температура воздуха будет от +16 до +20 градусов, ветер ожидается южный, юго-западный 3–10 м/с, пройдет небольшой дождь.

В воскресенье, 6 сентября, будет пасмурно, температура воздуха прогнозируется от +14 до +16 градусов, ветер ожидается южный, юго-западный 4–14 м/с, пройдет небольшой дождь.

В последующие дни, по информации Гидрометцентра России, погода будет выглядеть следующим образом:

В целом по Карелии, по информации Гидрометцентра РФ, в ближайшие пять суток – с 4 по 8 сентября – среднесуточная температура воздуха будет выше средних многолетних значений.