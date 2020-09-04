04 сентября 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 4 сентября
В большинстве районов прогнозируют кратковременные дожди
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачно с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +17, +19.
В Карелии облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +15, +20.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +17;
В Кондопоге днем +18;
В Олонце днем +18;
В Пудоже днем +21;
В Сегеже днем +18;
В Сортавале днем +19;
В Суоярви днем +16.