На Карелию надвигаются ливни

Республиканское МЧС предупреждает о непогоде. По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью 5 сентября местами по юго-восточным районам Карелии ожидаются сильные дожди. Под действие неблагоприятного явления может попасть Пудожский район. Существует вероятность возникновения ЧС на системах ЖКХ и энергосистемах.

Главам муниципальных образований по организации превентивных мероприятий рекомендовано привести органы управления, силы и средства района в режим «повышенной готовности».

Местным жителям рекомендовано не приближаться к провисшим над землей проводам; не рубить упавшие на провода деревья; ограничить поездки на личном транспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств в акватории крупных водоемов.