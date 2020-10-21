В субботу жители Череповца не смогут купить карельскую форель

Традиционная ярмарка пройдет в субботу, 24 октября в Череповце, сообщает сайт Сherinfo.ru

Организаторы сообщают, что подано порядка 30 заявок от предприятий, личных подсобных хозяйств и ремесленников. Ассортимент традиционный — молочная продукция, мясо, рыба.

Будут колбасные изделия, хлебобулочные, кондитерские, мед, бакалея, овощи, валенки, трикотажные изделия.

«Форель будет только из Белозерска... Тарногский маслозавод (производитель настоящего вологодского масла – ред.) в этот раз не приедет, форель из Карелии тоже. Про них все время спрашивают, но они пропустят эту ярмарку»,

— рассказывает Анна Краскова, ведущий специалист отдела развития потребительского рынка управления экономической политики мэрии Череповца.

Почему производители и торговцы карельским деликатесом проигнорировали такую популярную торговую площадку, устроители мероприятия не уточняют. Но, свято место пусто не бывает – конкуренты, которые накормят вологжан красной рыбой, уже нашлись. Какое качество будет у белозерской форели – вопрос второй, главное другой не будет, а раз не с чем сравнивать…

Кстати, в отличие от Петрозаводска, организаторы в Череповце сразу же предъявляют покупателям и продавцам требования по обеспечению мер защиты: «Требования на ярмарке, как к магазинам: продавцы и покупатели должны находиться в масках, несмотря на то, что ярмарка проходит на улице. Бывают очереди».

Фото с сайта cherinfo.ru

