В субботу температура воздуха в Карелии опустится до минус 23

Завтра, 25 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -10, -12°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -10, -15°С, местами -18, -23°С, на севере местами -5, -10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -10-13, пасмурно, снег.

В Сегеже -14-18, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -10-16, переменная облачность, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Robert Thiemann