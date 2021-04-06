В среду воздух в Карелии прогреется до плюс 7

Завтра, 7 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром порывы. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, утром и днем местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5°С, днем +2, +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +4, переменная облачность, снег с дождем.

В Сегеже до +3, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале до +3, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото evroplast-ekaterinburg.ru