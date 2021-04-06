Прогноз погоды в Карелии на 6 апреля

Сегодня, 6 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, южный умеренный, утром порывистый. Температура воздуха +3, +5°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром местами с порывами до сильного. Температура воздуха +1, +6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0+2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сегеже 0+2, переменная облачность, снег с дождем.

В Сортавале 0+3, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото twimg.com