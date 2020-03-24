В среду в Карелии потеплеет до плюс 9

Завтра, 25 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый до сильного. Температура воздуха ночью 0-2, днем +6+8.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. По северным районам местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый до сильного. Температура воздуха ночью 0-5, днем +4+9.

В Костомукше до +5, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +4, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +4, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.