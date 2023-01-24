В среду в Карелии потеплеет до плюс 4 градусов

В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшие осадки: ночью в виде снега, днем мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью -1, -3, днем 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно. Небольшие, местами умеренные осадки, ночью в виде снега, мокрого снега, днем мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью -1, -6, днем -1, +4.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -4, днем +4;

В Кондопоге ночью +2, днем +3;

В Медвежьегорске ночью и днем +2;

В Олонце ночью +1, днем +2;

В Пудоже ночью 0, днем +1;

В Сегеже ночью 0, днем +3;

В Сортавале ночью +1, днем +2;

В Суоярви ночью и днем +1.

Ранее в МЧС предупредили об усилении ветра. // фото unsplash.com