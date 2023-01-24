Сегодня в Карелии возможны снегопады, но будет скользко

Сегодня, 24 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1, -3°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем на большей части республики небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-7, пасмурно, снег.

В Сегеже -3-6, пасмурно, снег.

В Сортавале 0-3, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com