Во вторник воздух в Карелии прогреется до нуля

Завтра, 24 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11°С, днем -1, -3°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, утром и днем на большей части республики небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11°С, местами до -16°С, днем 0, -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-7, пасмурно, снег.

В Сегеже -3-6, пасмурно, снег.

В Сортавале 0-3, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com