В среду в Карелии подморозит до минус 16

Завтра, 15 февраля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -1, -3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10°С, местами до -16°С, днем 0, -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-5, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -2-6, пасмурно, не исключен небольшой снег.

В Сортавале 0-3, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com