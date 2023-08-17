В Сортавальском районе леший ждет гостей на большой праздник

Организаторы праздника для детей и взрослых обещают интересную программу и сюрпризы.

«В субботу, 19 августа, мы приглашаем потанцевать с карельскими фольклорными коллективами, принять участие в мастер-классах, побывать на ярмарке карельских мастеров, полетать на воздушном шаре (при благоприятной погоде). А еще познакомиться с экстрасенсом и провести обряды с шаманом. Для детей и взрослых также подготовлена квест- игра, — раскрыла некоторые секреты предстоящего праздника коммерческий директор зоопарка Алена Красюкова.

Она пообещала, что в этот день гостей будут ждать и другие интересные занятия и сюрпризы.

Организаторы праздника стараются сделать все, чтобы «Фестиваль лешего», посвященный завершению летних каникул и началу нового учебного года, прошел интересно, и надеются, что он станет традиционным. //фото сообщества «Карельский зоопарк».