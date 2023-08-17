Пост номер один в Москве отделан камнем из Шокши

Еще в начале XIX века французы обратились к России с просьбой продать наш порфир для изготовки саркофага Наполеона. Николай I отказал в продаже, но камень на надгробие Наполеона демонстративно подарил. Такой жест для россиян был важнее, чем выручка басурманских франков.

А камень Шокши используется везде, даже на Петрозаводской набережной мы бредем по брусчатке из порфира. Ведь ценность камень обретает только после обработки.

Наиболее красиво и звеняще он представлен в Москве в Александровском саду у мемориального памятника Неизвестному солдату. Каждый час у стен Кремля сменяется пост в торжественном церемониале, и караул чеканит шаг по карельскому порфиру. (Видео)