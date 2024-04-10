В Сортавале выставки будут проходить в необычным месте

Выставки практически под открытым небом будут проходить в столице Северного Приладожья.

На улице Чкалова установили купол, где будут проходить передвижные выставки художников и скульпторов. Об этом сегодня написал в соцсети глава администрации района Сергей Крупин.

«Не все сортавальцы имеют возможность ездить в Эрмитаж, Русский музей… Мы же планируем (и уже пригласили) ряд художников и скульпторов, которые будут выставлять свои работы под куполом», - сообщил Крупин. // фото unsplash.com/ Anna Kolosyuk