В Сортавале сегодня загорелась баня

Возгорание частной бани произошло сегодня в Сортавале, в районе Гидрогородка, сообщает паблик «Администрация Сортавальского поселения».

Благодаря оперативным действиям пожарных, распространение огня было локализовано. Рядом стоящие дома не пострадали. Жертв нет.

По предварительным данным возгорание началось из-за нарушения строительных и противопожарных норм.

Сегодня в 00:20 поступил сигнал о пожаре в жилом доме № 18 на Партизанской улице в поселке Калевала, сообщает МЧС Карелии.

Девять пожарных, используя три машины, справились с огнем менее, чем за два часа. В 02:13 огонь потушили.

Вчера в 06:24 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (12 человек на четырех машинах) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на улице Архипова в доме 22. Уже в 06:43 пожар ликвидирован.

Фото из группы «Администрация Сортавальского поселения»