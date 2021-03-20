20 марта 2021, 13:59
Владельца участка в Пудожском районе оштрафовали
Собственник земли не уплатил штраф вовремя и теперь будет общаться с судебным приставом
Сотрудники Россельхознадзора Карелии провели плановую выездную проверку использования земельного участка сельхозназначения, расположенного в Пудожском районе, сообщает сайт надзорного ведомства.
Было установлено, что собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по защите земель и охране почв от зарастания деревьями и сорной растительностью.
Владелец земельного участка был оштрафован на 20 тысяч рублей.
Однако, назначенный штраф, в установленные законодательством сроки, гражданином не уплачен. В результате документы направлены для принудительного исполнения в управление Федеральной службы судебных приставов Карелии.
Фото с сайта rsn-chel.ru