Владельца участка в Пудожском районе оштрафовали

Сотрудники Россельхознадзора Карелии провели плановую выездную проверку использования земельного участка сельхозназначения, расположенного в Пудожском районе, сообщает сайт надзорного ведомства.

Было установлено, что собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по защите земель и охране почв от зарастания деревьями и сорной растительностью.

Владелец земельного участка был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Однако, назначенный штраф, в установленные законодательством сроки, гражданином не уплачен. В результате документы направлены для принудительного исполнения в управление Федеральной службы судебных приставов Карелии.

Фото с сайта rsn-chel.ru