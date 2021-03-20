20 марта 2021, 13:59
Происшествия

Владельца участка в Пудожском районе оштрафовали

Собственник земли не уплатил штраф вовремя и теперь будет общаться с судебным приставом

Сотрудники Россельхознадзора Карелии провели плановую выездную проверку использования земельного участка сельхозназначения, расположенного в Пудожском районе, сообщает сайт надзорного ведомства.

Было установлено, что собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по защите земель и охране почв от зарастания деревьями и сорной растительностью.

Владелец земельного участка был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Однако, назначенный штраф, в установленные законодательством сроки, гражданином не уплачен. В результате документы направлены для принудительного исполнения в управление Федеральной службы судебных приставов Карелии.

Фото с сайта rsn-chel.ru

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