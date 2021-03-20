В Кондопожском районе задержан автомобилист с алкоголем в крови

На 478-м километре федеральной трассы «Кола» в Кондопожском районе инспекторы спецвзвода поздно вечером остановили 27-летнего водителя автомобиля Ssang Yong, с признаками опьянения, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии»

Молодой человек от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Составлены соответствующие административные материалы.

Автомобиль эвакуирован на спецстоянку. Решение о лишении права управления автомобилем, в отношении водителя, примет суд.

С начала года автоинспекторами отстранены от управления автомобилем 376 нетрезвых водителей.

Фото из группы «Госавтоинспекция Карелии»