20 марта 2021, 13:35
В Кондопожском районе задержан автомобилист с алкоголем в крови
В выходные дни на дорогах республики проходят рейды «Нетрезвый водитель»
На 478-м километре федеральной трассы «Кола» в Кондопожском районе инспекторы спецвзвода поздно вечером остановили 27-летнего водителя автомобиля Ssang Yong, с признаками опьянения, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии»
Молодой человек от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Составлены соответствующие административные материалы.
Автомобиль эвакуирован на спецстоянку. Решение о лишении права управления автомобилем, в отношении водителя, примет суд.
С начала года автоинспекторами отстранены от управления автомобилем 376 нетрезвых водителей.
Фото из группы «Госавтоинспекция Карелии»