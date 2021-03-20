В Питкярантского районе выявлена задержка выплаты заработной платы

Прокуратура Питкярантского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, занимающегося розничной торговлей, сообщает сайт надзорного ведомства Карелии.

В ходе проверки выявлены факты несвоевременной выплаты заработной платы пяти работникам за февраль, апрель, май, июнь, июль 2020 года. Задержка выплат составила от двух до трех дней.

Прокуратурой района в отношении предпринимателя было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, материалы направлены для рассмотрения по существу в трудовую инспекцию Карелии.

Предприниматель привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде предупреждения. Постановление вступило в законную силу.

Фото с сайта bel.ru