В Карелии рецидивиста осудили за хранение наркотических средств

В Костомукше завершился суд по уголовному делу о незаконном хранении наркотических средств, сообщает прокуратура Карелии.

В ходе суда было установлено, что сотрудниками правоохранительных органов 17 ноября 2020 года был выявлен факт незаконного хранения при себе без цели сбыта, приобретенного через интернет-магазин наркотического средства – N-метилэфедрона массой 1,06 грамма, что по закону подпадает под определение «крупный размер».

Мужчина был задержан сотрудниками полиции недалеко от тайника, предназначавшегося для хранения товара.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

38-летний костомукшанин, ранее уже отбывал длительные сроки лишения свободы за кражи и убийство.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото с сайта kubnews.ru