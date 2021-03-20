Инспекторы ГИБДД спасли жителя Санкт-Петербурга в Пудожском районе

В полицию Пудожского района позвонил водитель, который попал в ДТП на автодороге А-119 Вологда – Медвежьегорск, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

17 марта 61-летний житель Санкт-Петербурга, управляя автомобилем «Шевроле Нива», не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокинулся.

В происшествии мужчина не пострадал, и мог бы двигаться дальше, но самостоятельно выехать из кювета не смог, машина буксует. Другие участники движения проезжают мимо, не реагируя на призыв водителя о помощи.

К месту происшествия был направлен наряд ДПС – старшина полиции Сергей Павловский и младший лейтенант Антон Шантило.

Автоинспекторы убедились, что водитель не пострадал и в медицинской помощи не нуждается, остановили проезжающий грузовой автомобиль, который без труда вытащил «Ниву».

Полицейские вместе с владельцем осмотрели автомобиль, внешних повреждений, которые могли бы препятствовать дальнейшему пути, не обнаружили.

Водитель поблагодарил инспекторов и водителя грузовика за помощь. При этом отметил, что во время движения он никогда не забывает пристегнуть ремень безопасности, что однозначно помогло ему не получить травмы при опрокидывании. В свою очередь, инспекторы пожелали мужчине доброго пути и рекомендовали ему быть более внимательным и осторожным.

Фото из группы Госавтоинспекция Карелии