В Сортавале модернизируют систему городского водоснабжения

В городе на Ладоге завершается модернизация системы водоснабжения, сообщает сайт правительства Карелии.

Одним из трех ключевых объектов системы является водозаборная станция первого подъема в районе поселка Лахденкюля. Станция забирает воду из Ладожского озера и подает ее в разводящую сеть города Сортавалы и прилегающих поселков.

«Степень готовности объекта - 95%. С 12 мая станция введена в опытную эксплуатацию в режиме пусконаладки под нагрузкой и с того момента полностью обеспечивает водой город. Осталось провести благоустройство территории. Будет асфальт с газонами, с подъездными дорожками»,

- заявляет генеральный директор ООО «Карелводоканал» Андрей Романчик.

Затраты по объекту составили около 130 миллионов рублей. Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества CBC-Karelia 2014-2020.

Старый водозабор был построен в 1950-60-х годах, строительство новой станции повысит качество подаваемой воды. Сортавала в сутки потребляет 4100-4200 кубических метров воды. Станция сможет выдавать жителям до 10 тысяч кубометров в сутки.

Отсюда с помощью насосов вода поступает на станцию второго подъема, которая находится уже в самом городе. Весной 2020 года она возобновила работу после масштабной реконструкции. Проведен капитальный ремонт, полностью заменено все оборудование, поставлены новые насосы. Одновременной работы двух насосов из пяти хватает для того, чтобы полностью обеспечивать город водой в нужном объеме.

На станции второго подъема осталось провести комплексную гидроизоляцию машинного зала, а также нанести жидкую теплоизоляцию на магистральные трубопроводы.

Находящиеся поблизости резервуары позволят, в случае аварии, обеспечивать город водой двое суток.

Полностью модернизацию системы водоснабжения города Сортавала завершат осенью. // Фото: gov.karelia.ru