Двухгодичный контракт по ремонту дорог выполнят за один год

В Петрозаводске заключены два муниципальных контракта на ремонт и реконструкцию дорог. Один на 460 млн рублей, второй - на 479 млн. Это суммы, которые будут вложены в 2021 году в ремонт автодорог.

В этом году в Петрозаводске уже вовсю идет ремонт автомобильных дорог. Уже практически готов Лесной проспект и улица Правды. Сейчас ремонт осуществляется на улице Пограничной от улицы Халтурина до Ветеринарного переулка.

Работы выполняет подрядчик АБЗ «Дорстрой». Данный проект реализуется в Петрозаводске уже третий год – начиная с года 2019-го. Важно отметить, что контракты двухгодичные, но город и подрядчик намерены осуществить работы в 2021 году. Ремонт осуществляется в рамках федерального нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Есть в Петрозаводске и участки, которые не попали в муниципальные контракты, и в случае поступления дополнительных денежных средств планируется провести на них работы в рамках ямочного ремонта. Уже подана заявка на 50 млн рублей. Ждем решения правительства РК. (Видео)