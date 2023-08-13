В школах Карелии катастрофически не хватает математиков

Текст: Елена Малишевская

За три недели до начала учебного года только в Петрозаводске не закрыты 120 педагогических вакансий. А по всей Карелии их больше двухсот. Школы ищут преподавателей русского языка и литературы, начальных классов, физики, английского языка. Но самая острая потребность – в математиках.

«Администрация МОУ "Средняя школа №6" г. Петрозаводска приглашает на постоянную работу учителей русского и английского языка! Условия работы:



- 5-дневная рабочая неделя;

- нагрузка более ставки (25 часов);

- возможность классного руководства;

- свой кабинет»

Такое объявление висит на стене в «ВКонтакте» у директора 6-й петрозаводской школы Александра Навалова. Администрации карельских школ используют все возможности, в том числе и социальных сетей, чтобы найти учителей-предметников.

25-я школа, как рассказала директор Эльвира Тихонова, уже давно и безуспешно ищет математика. И эта проблема - в каждой второй школе Карелии, она уже приобрела республиканский масштаб. То ли все математики ушли в IT-сферу, то ли еще куда, но точно не в систему образования.

Директор института математики и информационных технологий ПетрГУ Нина Светова это предположение опровергает. По ее данным, ежегодно уходят в школы и дополнительное образование 25-30 выпускников.

«На направление «Педагогическое образование» с двумя профилями - математика и информатика - наш институт получает ежегодно 15 бюджетных мест, на часть из которых поступают абитуриенты по целевым договорам. Например, в этом году был заключен целевой договор с администрацией Олонецкого национального муниципального района. В прошлом году также был заключен один целевой договор. Почти все студенты 4-5 курсов этого направления трудоустроены в школах, совмещают учебу с работой. Но и у некоторых выпускников направления «Прикладная математика и информатика» также есть желание посвятить свою жизнь работе со школьниками. Они проходят соответствующее повышение квалификации и успешно работают»

Был только один «провальный год»» - 2017-й, тогда из всего курса доучились и выпустились два математика. Но даже и они, как рассказывает Нина Светова, работают в школах учителями.

Откуда же тогда взялась проблема? Может быть, выпускники ПетрГУ идут сначала работать в школу, а через год-другой бросают и находят более доходное место?

Евгений Кустов уже более 15 лет работает учителем информатики в школе Рабочеостровска Кемского района. Был победителем республиканского конкурса «Учитель Карелии», потом привез «бронзу» с общероссийских педагогических соревнований. Успешный, активный, его любят коллеги «и даже дети», как говорили в одном известном фильме.

Евгений Валерьевич считает, что проблема дефицита учителей гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Да, зарплаты небольшие, на 25 тысяч рублей мало кто хочет идти, но зачастую нет и поддержки – от властей, от коллектива. Потеряна система наставничества в школах.

«Я начинал работать в 2005 году, и тогда зарплаты у учителей были маленькими. Но я горел педагогической деятельностью, у меня была жажда делиться знаниями. И меня взяли «под свое крыло» опытные учителя – всегда подбадривали, делились своими наработками. Сейчас в школах этого нет».

Человек, пришедший работать в школу, не должен думать ни о зарплате, ни о квартире – он должен только заниматься своей работой. Гореть и совершенствоваться. В этом уверен Евгений Кустов. Сейчас он не только учитель, но и депутат, прорабатывает в Кемском районе вопрос выделения жилья для молодых педагогов.

«Какую ипотеку может взять учитель с окладом в двенадцать тысяч рублей? Никакую. Я считаю, что выпускник педагогического ВУЗа должен прийти в школу, поработать, убедиться, что он сделала правильный выбор, и через год-два получить поддержку от государства. Хотя бы в виде квартиры».

В администрации Петрозаводска подтвердили, что проблема есть: все образовательные организации города, за исключением двух, испытывают дефицит кадров. Общее количество педагогических вакансий – 120 (с учетом нагрузки 18 часов на ставку заработной платы). Однако это не означает, что дети останутся без изучения каких-либо предметов.

«В летний период руководители школ всегда заявляют максимальное количество вакансий для комплектования штата. Если необходимое количество педагогов не будет найдено, то директор перераспределит нагрузку между работающими учителями»,

- сообщили в мэрии Петрозаводска.

2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Министерство просвещения РФ уже анонсировало грядущее изменение системы оплаты труда учителей. Вроде как «проводятся мероприятия, направленные на повышение престижа профессии педагога».

Но то ли у нас эти «мероприятия» как-то криво проводятся, то ли повышение зарплат учителям всегда запаздывает. В итоге труд педагога остается там, где он всегда и был – на уровне «горения» и голого энтузиазма. // Фото: Елена Малишевская, freepik.com.