13 августа 2023, 16:54
Общество

Карельские огородники хвалятся хорошим урожаем овощей

Владельцы огородов и дачных участков шутят, что обезопасили себя от экономических санкций и делятся с соседями плодами своего труда

Соцсети заполнились фотографиями сельскохозяйственных достижений. Безусловно, достоин внимания помидор-гигант жительницы села Крошнозеро. Он весит больше полукилограмма

«Мой зачетный помидор»,

— говорит Татьяна Елисеева.

Валентина Савельева тоже из Крошнозера вырастила настоящую гору тыквы. Она предлагает ими угоститься всем своим знакомым.

 

Жительница поселка Кинелахта собрала на своем поле горох и повесила пакет со стручками на крыльцо магазина для детворы — угощайтесь.

"Но ребятишки остались совершенно равнодушными к зеленому горошку, магазинные сладости вкуснее. Ничего не понимает нынешнее поколение в радостях жизни. А в нашем детстве... Собрать на совхозном поле много-много гороха, быстро, чтобы никто не застукал, а потом всей ватагой сидеть на лавочке и лущить такой вкусный, сладкий горошек!"

 — вспоминает Людмила Павлова.

Карельские садоводы-огородники шутят, что вырастив урожай, они обезопасили себя от зависимости от западных экономических санкций. // Фото Татьяны Елисеевой, Валентины Савельевой, Людмилы Павловой.

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Метки: 
карельские огородники
удачный урожай
приусадебный участок