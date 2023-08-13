Только 2 процента петрозаводчан надеются на помощь детей в старости

В Петрозаводске мужчины чаще рассчитывают в старости жить на пенсию, женщины чаще хотят продолжать работать – об этом говорит результат опроса сервиса SuperJob.

Средний размер пенсии по итогам 2022 года составил 17824,70 руб., а достойной пенсией петрозаводчане считают почти в 2,5 раза бо́льшую сумму — 44 000 руб. Неудивительно, что заработную плату горожане называли основным источником своего дохода по достижении пенсионного возраста чаще, чем государственные пенсионные выплаты.

Жить на личные сбережения рассчитывает каждый шестой (17%). На средства, вложенные в НПФ, надеются только 5%.

Помощь детей в качестве главного источника дохода назвали только 2% опрошенных.

Мужчины чаще называли своим основным источником дохода в зрелом возрасте государственную пенсию, женщины же чаще планируют продолжать трудиться.

Среди жителей Петрозаводска до 34 лет больше всего тех, кто по достижении пенсионного возрасте рассчитывает работать, и тех, кто хочет жить на сбережения. Чем старше респонденты, тем чаще они осознают, что не смогут накопить достаточную сумму и активно трудиться на пенсии вряд ли получится, и тем чаще они говорят, что будут жить на государственные выплаты.

Время проведения опроса: 1—10 августа 2023 года. // Фото: jcomp // Freepik