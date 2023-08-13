Жительница села в Карелии превращает двор в сказку

Дизайн прилегающей территории создает первое впечатление о доме и его жителях. Владельцы собственных приусадебных участков частенько задумываются над тем, как украсить свой двор. Для тех, кто предпочитает классику, в ход можно пустить все очарование вьющихся цветов. Любители ландшафтного дизайна проявляют безграничный полет фантазии в архитектуре, строительстве и проектировании земельного участка. Так или иначе, каждый владелец, в первую очередь, заинтересован продемонстрировать гармонию красоты садового пространства.

Любовь Катнева из Крошнозера подошла к благоустройству двора творчески. Ее приусадебный участок напоминает волшебный мир. Она собственными руками создает красочные фигурки из фанеры. Эффект от такой оригинальной выдумки получается потрясающий: минимум затрат — максимум положительных эмоций.

Вот, например, на крыше сарая расположился добрый Карлсон с банкой варенья в руках. Около березок разместилась яркая избушка на курьих ножках. В ней живет красавица Баба Яга (по-другому не назовешь).

Возможно, многие помнят мультфильмы «Вовка в Тридевятом царстве», «Жил-был пес», «Колобок», «Простоквашино»? Главные герои любимых мультиков вас встретят прямо у калитки. Остановишься рядом с деревянными персонажами сказок — кажется, что они вот-вот оживут.

Я люблю мастерить фигурки. Каждое утро начинается с мысли о том, что бы мне хотелось сделать на этот раз, — поделилась Любовь Катнева. – На листе фанеры я делаю рисунок. Затем с помощью пилы и лобзика надо вырезать изображение по контуру. Тут без мужской силы не обойтись: муж помогает, берется за эту работу. А дальше остается разукрасить эмалевыми красками свои творенья. Процесс раскрашивания для меня – одно удовольствие,

— заключает женщина.

Получившимися фигурками можно запросто украсить стены построек, деревья и полянки в саду. Общий антураж мысленно возвращает вас в мир детства…

А еще зимой, с наступлением темноты освещенный новогодними гирляндами двор Любы приобретает некую таинственную красоту. Впрочем, и летом здесь сказочно красиво. // Фото Алина Гапеева