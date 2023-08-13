«Предприятие-призрак» выявлено в Карелии

Управление Роспотребнадзора по Карелии выявило сомнительную икру форели и предупреждает покупателей об опасности.

Согласно информации на потребительской упаковке изготовителем продукции является ООО «ФореЛька», юридический адрес: Республика Карелия, д. Тивдия, ул. Заречная, д. 16, адрес производства: Республика Карелия, д. Тивдия, цех переработки: Река Тивдий.

В ходе проведенных мероприятий и анализа информации установлено, что вышеуказанный производитель фактически по указанному адресу деятельность по производству икорной продукции не осуществляет.

Таким образом, «Икра форели» изготовителем которой является ООО «ФореЛька» производится неизвестными лицами в неизвестных условиях и маркируется с использованием сведений о местонахождении производства, принадлежащего другому юридическому лицу.

Дизайн продукции украден у реально существующей компании ООО "Карельские Рыбные заводы", которое ведет деятельность легально и открыто.

«Употребление указанной продукции может нанести вред здоровью!»

- предупреждает Роспотребнадзор.

Данная информация передана в Министерство внутренних дел по Республике Карелия для принятия мер. // Фото: Роспотребнадзор